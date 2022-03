Ucraina: Arabia Saudita ed Emirati respingono richieste Usa su calmieramento prezzi petrolio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il "Wall Street Journal", l'Arabia Saudita avrebbe espresso delle lamentele per il deterioramento delle relazioni con gli Usa coinciso con l'insediamento di Biden alla Casa Bianca. Sia Riad che Abu Dhabi vorrebbero ottenere inoltre dagli Stati Uniti un sostegno più consistente alla sanguinosa operazione militare intrapresa dai due Paesi nel contesto della guerra civile nello Yemen. Infine, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti avrebbero segnalato la volontà di ricevere maggiore sostegno ai loro programmi nucleari civili in funzione anti-iraniana, specie in vista di un probabile ripristino dell'accordo internazionale sul nucleare di Teheran. L'Arabia Saudita, inoltre, punterebbe a ottenere dagli Usa l'immunità legale per il principe ereditario, Mohammed bin Salman imputato negli Stati Uniti per l'uccisione del giornalista Jamal Khashoggi avvenuta nel 2018. (Nys)