Francia: candidata presidenziali Pecresse vuole inasprire sanzioni a Russia, Putin disumano

- Bisogna "inasprire le sanzioni" contro la Russia dopo l'attacco all'Ucraina perché l'atteggiamento del presidente russo Vladimir Putin è "sempre più disumano". Lo ha detto Valerie Pecresse, candidata dei Repubblicani alle presidenziali francesi di aprile, all'emittente televisiva "BfmTv". L'esponente del partito di centrodestra si è detto contraria ad un "embargo totale" che porterebbe ad un blocco delle importazioni di gas russo nell'Unione europea. Il 17 per cento del gas consumato in Francia proviene dalla Russia, contro il 55 per cento di Berlino. "Abbiamo un problema oggi, la Germania è molto dipendente", ha detto Pecresse.(Frp)