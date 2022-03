Paesi Bassi: Rutte, guerra in Ucraina avrà effetti inevitabili su potere acquisto dei cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il potere d'acquisto delle famiglie nei Paesi Bassi andrà inevitabilmente a calare nel 2022. Lo ha detto il primo ministro olandese Mark Rutte intervenendo in Parlamento, rilevando come sarebbe "illusorio" dare garanzie in merito ai cittadini. Il governo sta ancora valutando misure per ridurre al minimo le conseguenze dell'aumento dei prezzi dell'energia, ha rilevato Rutte, ma difficilmente potrà ottenere grandi risultati. La guerra in Ucraina ha creato "una realtà davvero diversa, con conseguenze di vasta portata per la nostra parte del mondo", secondo Rutte. Le interruzioni su larga scala delle linee di approvvigionamento, dell'approvvigionamento energetico e dei movimenti internazionali di capitali avranno inevitabilmente un impatto. "E' ancora difficile prevederlo, ma non escludo che possa essere significativo". L'esecutivo olandese è pronto a "premere tutti i pulsanti per tenere sotto controllo questo problema", ha detto Rutte. "Ho già detto che non ci sono tabù", ha aggiunto il premier. (Beb)