Libia: Washington sollecita tutte le parti a fermare l'escalation

- Gli Stati Uniti “invitano alla calma e a ridurre l'escalation in Libia”. Lo ha affermato l'ambasciatore e inviato in Libia, Richard Norland, in un messaggio pubblicato sul profilo Twitter dell'ambasciata Usa nel Paese nordafricano. “Questo è stato il mio messaggio ad Abdulhamid Dabaiba durante l'incontro con i diplomatici stranieri ieri mattina, e i miei colleghi a Washington hanno avuto una conversazione simile con Fathi Bashagha ieri pomeriggio", ha detto Norland. (Lit)