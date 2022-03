Difesa: Libia, il presidente Menfi riunisci i vertici militari della Tripolitana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio presidenziale della Libia, Mohamed Menfi, e il suo vice, Abdullah al Lafi, hanno incontrato il capo di Stato maggiore delle Forze armate, Mohammad Al Haddad, e i membri del Comitato militare misto 5+5 della regione occidentale. L'incontro è stato incentrato sulla sicurezza e sulla situazione militare in Tripolitania e le modalità per intensificare gli sforzi per organizzare il lavoro di tutte le unità militari nella capitale Tripoli e nella regione occidentale. Durante i colloqui, infine, si è parlato altresì degli sforzi portati avanti dal presidente Menfi per unificare le istituzioni militari in Libia. (Lit)