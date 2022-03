Libia-Italia: presidente Menfi incontra ambasciatore Buccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del Consiglio di presidenza della Libia, Mohamed Menfi, ha dichiarato durante un incontro con l'ambasciatore d'Italia, Giuseppe Buccino, che continuerà a lavorare con tutte le parti per raggiungere una soluzione alla crisi politica e per evitare nuovo conflitto nel Paese nordafricano. Lo ha riferito l'ufficio stampa del Consiglio libico, aggiungendo che Menfi e Buccino hanno discusso degli sforzi per raggiungere una soluzione politica complessiva che rafforzi la sicurezza, la pace e la stabilità in Libia, arrivando a tenere elezioni trasparenti ed eque, i cui risultati siano accettati da tutti. Da parte sua, Buccino ha elogiato il ruolo del Consiglio nel ricomporre la frattura tra tutte le parti, sottolineando l'impegno dell'Italia a favore della stabilità e dello sviluppo della Libia. (Lit)