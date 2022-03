Francia: Le Maire, attuale criis energetica paragonabile a shock petrolifero 1973

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attuale crisi energetica provocata dalla guerra in Ucraina è "paragonabile per intensità, per brutalità, allo shock petrolifero del 1973". Lo ha detto il ministro del'Economia francese, Bruno Le Maire, in apertura di una conferenza dell'indipendenza energetica. Secondo Le Maire, in Francia un piano di aiuti massicci sul modello di quello attuato nell'ambito della crisi del coronavirus "non farebbe che alimentare l'aumento dei prezzi".(Frp)