Corea del Sud: aperti i seggi per le elezioni presidenziali (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A poche ore dall’apertura dei seggi, il partito conservatore Potere dei nazionali (Ppp), principale forza di opposizione politica del Paese, conta su una vittoria schiacciante grazie all’alleanza con il Partito popolare (Pp), formazione centrista guidata dal candidato alla presidenza Ahn Cheol-oo, considerato già da mesi il possibile ago della bilancia in vista del voto. “Abbiamo concordato di lavorare assieme per cambiare il governo per il meglio”, ha annunciato Ahn nel corso di una conferenza stampa lo scorso fine settimana. Ahn e Yoon si presenteranno alle imminenti elezioni “come una squadra, colmando le reciproche debolezze”. Secondo anticipazioni fornite dalla stampa sudcoreana, l’accordo tra i due candidati comporterebbe anche la fusione tra i rispettivi partiti all’indomani delle elezioni, mentre non è ancora chiaro il ruolo che Ahn assumerebbe personalmente in un futuro governo di centro-destra. Il presidente del Ppp, Lee Jun-seok, si è detto convinto che i conservatori possano vincere le elezioni con un vantaggio di dieci punti percentuali. “Dai sondaggi pubblicati prima del ‘black out’ elettorale, Yoon era in vantaggio di un margine compreso tra cinque e dieci punti”, ha detto il presidente del Ppp. “Una volta che gli indecisi avranno preso una decisione, il margine potrebbe allargarsi al dieci per cento”. (segue) (Git)