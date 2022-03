Corea del Sud: aperti i seggi per le elezioni presidenziali (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Yoon, un ex procuratore generale privo di esperienze pregresse in politica, è divenuto il volto dell’opposizione al presidente Moon Jae-in a seguito di una serie di azioni disciplinari intraprese a suo carico dall’amministrazione uscente, e per aver contrastato con decisione la riforma della pubblica accusa voluta da Moon proprio per ridurre il potere dei procuratori. Yoon, noto per aver presieduto indagini per corruzione di alto profilo a carico di entrambi gli schieramenti politici, ha annunciato la sua discesa in politica soltanto lo scorso anno, dopo aver vinto un appello contro la sospensione dal suo ruolo sancita dal ministero della Giustizia, che lo accusava di abuso di potere. Il 30 luglio 2021 Yoon ha formalizzato la propria adesione al Partito del potere dei nazionali, portando in dote un rinnovamento d’immagine che i conservatori sudcoreani perseguivano con scarso successo sin dallo scandalo corruttivo che nel 2016, culminato nell’impeachment della ex presidente Park Geun-hye e nell’elezione di Moon. (segue) (Git)