Giappone: Pil quarto trimestre 2021 rivisto al ribasso (4)

- L'output industriale del Giappone è aumentato complessivamente del 5,8 per cento nel 2021, un incremento che però non è bastato a riportare la produzione industriale della terza economia globale ai livelli pre-pandemia. Il dato è contenuto in un rapporto preliminare del ministero dell'Economia, del commercio e dell'industria giapponese pubblicato il 31 gennaio. L'indice destagionalizzato della produzione di stabilimenti industriali e miniere nel 2021 si è fermato a 95,9, fatto 100 il valore del 2015. L'incremento registrato nel 2021 è stato il più significativo in termini percentuali dal 2014. L'output industriale giapponese non cresceva dal 2018; sull'industria manifatturiera del Giappone continuano però a gravare gli effetti della carenza globale di semiconduttori e delle restrizioni varate in risposta alla pandemia di Covid-19. (Git)