Russia: Fitch Ratings prevede un "imminente" default (2)

- Anche secondo la banca d'affari statunitense Morgan Stanley la Russia fatica sempre più a onorare il proprio debito estero in conseguenza del crollo dei prezzi delle obbligazioni sovrane, e il Paese è sull'orlo di una recessione che potrebbe condurre al default entro la metà del mese di aprile. Secondo la banca "il default è lo scenario più probabile". In una nota pubblicata il 7 marzo, la banca sostiene che un eventuale default della Russia "sarebbe difficilmente un default ordinario, e il paragone più calzante sarebbe forse quello del Venezuela". Morgan Stanley ipotizza che tale scenario possa concretizzarsi già il 15 aprile, alla scadenza del "periodo di grazia" di 30 giorni a disposizione del governo russo per il pagamento delle rate sul debito denominato in dollari in scadenza nel 2023 e nel 2043. Secondo "Bloomberg", il valore delle obbligazioni al 2023 è scivolato a 29 centesimi sul dollaro, il più basso di sempre. (Nys)