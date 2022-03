Ucraina: presidente Indonesia Widodo chiede un cessate il fuoco, esclude sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Indonesia, Joko Widodo, ha chiesto una cessazione immediata delle ostilità in Ucraina e ha dichiarato che la soluzione al conflitto e alla crisi di sicurezza in Europa Orientale passa per il dialogo, e non attraverso le sanzioni economiche alla Russia. Intervistato dal quotidiano "Nikkei", Widodo ha dichiarato che la sovranità e l'integrità territoriale "devono essere rispettate da tutte le parti". Widodo, il cui Paese regge la presidenza di turno del G20, ha detto di non condividere la dura campagna di sanzioni economiche e finanziarie intrapresa da Paesi come Stati Uniti e Regno Unito nei confronti della Russia: le sanzioni, ha detto il presidente, "non sono il modo migliore di risolvere i problemi", perché "faranno di persone comuni e civili le vittime". (segue) (Fim)