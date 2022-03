Ucraina: presidente Indonesia Widodo chiede un cessate il fuoco, esclude sanzioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' importante per tutti i Paesi premere per una riduzione delle tensioni, una de-escalation, e intensificare i negoziati", ha ribadito Widodo. "Credo che questo difficile problema possa essere risolto se tutti sono disponibili a parlare e ascoltarsi l'un l'altro". La riluttanza dell'Indonesia a prendere una posizione netta nel contesto del conflitto deriva da una politica pluridecennale di non allineamento: "Ucraina e Russia sono amiche dell'Indonesia", ha ribadito Widodo nel corso dell'intervista. La Russia rappresenta meno dell'un per cento dell'interscambio commerciale indonesiano, ma è un importante fornitore di sistemi d'arma: proviene dalla Russia il 15,7 per cento delle importazioni indonesiane di sistemi per la difesa. (Fim)