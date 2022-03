Corea del Sud: Covid, superata per la prima volta la soglia di 300mila casi giornalieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio giornaliero dei contagi da Covid-19 in Corea del Sud ha superato per la prima volta la soglia di 300mila nell'arco delle ultime 24 ore, proprio alla vigilia delle elezioni presidenziali in corso in quel Paese oggi, 9 marzo. Il bilancio complessivo dei contagi dall'inizio della pandemia ha raggiunto i 5,21 milioni, mentre i decessi complessivamente attribuiti al Covid-19 in Corea del Sud sono stati 9.440. (segue) (Git)