Usa: petrolio, parlamentari preoccupati da prospettiva colloqui con Venezuela e Iran

- La disponibilità dell'amministrazione del presidente Usa Joe Biden ha intavolare colloqui con Venezuela, Arabia saudita e Iran per compensare le importazioni di petrolio ed energia dalla Russia, di cui lo stesso Biden ha annunciato il blocco ieri, 8 marzo, ha suscitato perplessità e polemiche tra i membri del Congresso federale, secondo cui gli Stati Uniti non dovrebbero "sostituire le relazioni estere con un dittatore con un altro" per stabilizzare i mercati energetici globali. Fonti della Casa Bianca affermano che il governo Usa non abbia ancora assunto una decisione formale in merito all'aumento delle importazioni di petrolio da Venezuela, Iran e Arabia Saudita, ma le discussione di tale prospettiva basta ad evidenziare la difficoltà degli Stati Uniti ha fronteggiare gli effetti destabilizzanti delle sanzioni alla Russia sui mercati energetici globali, e più in generale sull'inflazione. (segue) (Nys)