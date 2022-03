Russia: Banca centrale fissa limite a emissione fondi da depositi e conti in valuta estera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca di Russia ha introdotto dei limiti all'emissione di fondi da depositi in valuta estera o conti correnti, che rimarranno in vigore da oggi al 9 settembre. In particolare, la banca centrale ha fissato un divieto sui prelievi superiori a diecimila dollari da depositi in valuta estera. Sarà possibile prelevare somme più elevate, ma il resto del denaro potrà essere ricevuto in rubli al tasso di cambio del giorno dell'emissione, riportato sul sito del regolatore. Inoltre, sempre fino al 9 settembre, le banche non venderanno valuta estera in contante. (Rum)