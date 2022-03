Ucraina: ministero Esteri russo conferma incontro fra Lavrov e Kuleba in Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov e l’omologo ucraino, Dmytro Kuleba, si incontreranno in Turchia. Lo ha confermato la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, parlando all’agenzia di stampa russa “Ria Novosti”. Lavrov parteciperà al forum diplomatico internazionale ad Antalya, e il suo "incontro" con Kuleba dovrebbe aver luogo in questa sede, ha affermato Zakharova. L'incontro trilaterale è stato proposto dal ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, come parte della mediazione di Ankara per risolvere il conflitto in corso in Ucraina. Al momento la data fissata per l’incontro è domani, giovedì 10 marzo, il giorno prima dell’inizio del forum che prenderà il via il giorno successivo. (Rum)