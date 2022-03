Thailandia: migliaia di cittadini russi bloccati nel Paese per effetto delle sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di turisti dalla Russia sono rimasti bloccati in Thailandia per effetto delle sanzioni su vasta scala varate dai Paesi occidentali ai danni di Mosca. Lo riferiscono funzionari thailandesi, secondo cui le sanzioni rendono difficile per i cittadini russi prelevare denaro in valuta estera e prenotare voli internazionali. La cancellazione di voli aerei, il crollo del rublo per effetto delle sanzioni e l'isolamento di numerose banche russe dal circuito di pagamento Swift hanno gettato in un limbo almeno 7mila cittadini russi che attualmente si trovano in località quali Phuket, Koh Samui, Pattaya e Krabi. Il direttore dell'Autorità per il turismo della Thailandia, Yuthasak Suparsorn, ha dichiarato che il Paese "deve essere ospitale e prendersi cura di tutti", ed ha aggiunto che ci sono ancora cittadini russi in arrivo nel Paese. Nel 2019, alla vigilia della pandemia, la Thailandia è stata scelta come meta turistica da 1,4 milioni di visitatori dalla Russia. Lo scorso gennaio i cittadini russi in arrivo nel Paese sono stati circa 23mila, pari a circa un quinto del totale degli arrivi. (Fim)