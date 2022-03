Usa-Russia: ambasciata a Washington chiede fine della persecuzione contro i cittadini russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata russa negli Stati Uniti ha chiesto la fine della "campagna anti-russa su larga scala", simile ad una "caccia alle streghe" nella peggiore tradizione del maccartismo. In una nota pubblicata questa mattina, la missione diplomatica ha respinto al mittente le accuse di Washington contro la presidente del Consiglio di coordinamento dei compatrioti russi negli Stati Uniti, Elena Branson. In precedenza, il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti aveva riferito che Branson, attualmente in Russia, era stata accusata di azioni illegali come agente straniera. Considerando tutti e sei i capi di imputazione, rischia fino a 35 anni di carcere. L'ambasciata russa a Washington ha affermato di considerare le accuse contro Branson un atto ostile. "Gli Stati Uniti negano agli immigrati dalla Russia il diritto di mantenere i contatti con la loro patria, di partecipare attivamente alla conservazione del proprio patrimonio culturale e linguistico", ha sottolineato la missione diplomatica. (Rum)