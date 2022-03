Ucraina: first lady Zelenska, questa guerra si svolge qui in Europa e colpisce i nostri civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra in Ucraina non è un conflitto che sta avvenendo “da qualche parte” nel mondo, ma si svolge in Europa, ai confini dell’Unione europea. E’ quanto si legge in una lettera aperta inviata dalla first lady ucraina, Olena Zelenska, ai media internazionali in cui ha voluto fornire la sua testimonianza della guerra. “L'Ucraina sta fermando la forza che potrebbe entrare in modo aggressivo nelle vostre città domani con il pretesto di salvare i civili”, afferma Zelenska, secondo cui “nonostante le assicurazioni dei mezzi di propaganda sostenuti dal Cremlino, che la chiamano ‘operazione speciale’”, quella in corso è “in effetti, un omicidio di massa di civili ucraini”. “La Russia afferma che ‘non sta facendo la guerra contro i civili’”, ha proseguito la first lady richiamando il nome di alcuni bambini deceduti a causa del conflitto. “Le nostre donne ei nostri bambini ora vivono in rifugi antiaerei e scantinati. Molto probabilmente avete visto tutte queste immagini dalle stazioni della metropolitana di Kiev e Kharkiv, dove le persone giacciono per terra con i loro bambini e animali domestici, intrappolate sotto. Queste sono solo conseguenze della guerra per alcuni, per gli ucraini ora è una realtà orribile. In alcune città le famiglie non possono uscire dai rifugi antiaerei per diversi giorni di seguito a causa dei bombardamenti e dei bombardamenti indiscriminati e deliberati delle infrastrutture civili”, ha scritto Zelenska. (segue) (Kiu)