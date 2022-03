Ucraina: first lady Zelenska, questa guerra si svolge qui in Europa e colpisce i nostri civili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa guerra, ha proseguito la first lady ucraina, “viene condotta contro la popolazione civile, e non solo attraverso i bombardamenti. Alcune persone necessitano di cure intensive e cure continue, che ora non possono ricevere”, ha spiegato. L'aggressore, Putin, pensava che avrebbe scatenato una guerra lampo contro l'Ucraina. Ma ha sottovalutato il nostro Paese, la nostra gente e il loro patriottismo. Gli ucraini, indipendentemente dalle opinioni politiche, dalla lingua madre, dalle convinzioni e dalle nazionalità, sono in un'unità senza precedenti”, ha affermato Zelenska. “Ringrazio coloro che hanno fornito aiuti umanitari ai nostri cittadini per il vostro continuo sostegno. E ai nostri vicini che hanno generosamente aperto i loro confini per fornire riparo alle nostre donne e ai nostri bambini, grazie per averli tenuti al sicuro”, ha proseguito la moglie del presidente, Volodymyr Zelensky. “L'Ucraina vuole la pace. Ma l'Ucraina difenderà i suoi confini. Difenderà la sua identità. A questo non cederà mai”, ha scritto la first lady. (Kiu)