Ucraina: ministero Difesa russo, sequestrati documenti con piani Kiev attacco al Donbass a marzo

- I documenti della Guardia nazionale ucraina che confermano la preparazione di un'operazione offensiva nel Donbass a marzo sono entrati in possesso dell'esercito russo. Lo ha dichiarato questa mattina il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, in un briefing con la stampa. Konashenkov ha sottolineato che il dicastero ricorda bene le dichiarazioni del "regime di Kiev", diffuse a febbraio, sulla presunta assenza di piani per la conquista armata delle autoproclamate repubbliche popolari di Luhansk e Donetsk e sulla loro volontà di risolvere tutte questioni "con mezzi politici e diplomatici". "Tuttavia, gli originali dei documenti militari segreti della Guardia nazionale ucraina dimostrano chiaramente la falsità di queste affermazioni", ha sottolineato il portavoce. (Rum)