Ucraina: ministra Esteri britannica Truss, confisca per tutti gli aerei russi nel territorio nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito introdurrà delle normative che consentiranno di confiscare qualsiasi aereo russo che si trovi nel territorio britannico. Lo ha annunciato la ministra degli Esteri, Liz Truss, secondo cui in base all’ultimo round di sanzioni comminato in seguito all’invasione russa dell’Ucraina sarà considerato un reato penale per qualsiasi aereo russo volare o atterrare nel Regno Unito, una volta approvata tale legislazione. Il divieto includerà qualsiasi aeromobile posseduto, operato o noleggiato da chiunque sia collegato alla Russia o da individui o entità designati nella lista delle sanzioni. "Mettere al bando gli aerei battenti bandiera russa dal Regno Unito e farli volare come un reato infliggerà più dolore economico alla Russia e a coloro che sono vicini al Cremlino”, ha detto Truss. "Continueremo a sostenere l'Ucraina in modo diplomatico, economico e difensivo di fronte all'invasione illegale del (presidente russo Vladimir) Putin e lavoreremo per isolare la Russia nello scenario internazionale", ha aggiunto la ministra britannica. (Rel)