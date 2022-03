Brasile: ministro Esteri incontra omologo portoghese per discussioni su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Brasile, Carlos França, ha incontrato oggi il suo omologo Portoghese, Augusto Santos Silva. Lo riferisce il ministero degli Esteri brasiliano evidenziando che i due ministri si sono occupati della situazione in Ucraina, delle celebrazioni per il bicentenario dell'indipendenza del Brasile e della cooperazione in vari ambiti tra i due paesi. "Tra le recenti iniziative di cooperazione scientifica e tecnologica, spicca l'entrata in esercizio del cavo ottico ad alta capacità Ella Link, che collega il sud America e l'Europa attraverso Brasile e Portogallo. Il cavo ottico consentirà la continuità di progetti strategici in ambiti come l'energia nucleare e l'astrofisica", si legge nella nota pubblicata su Twitter. Nel 2021 il flusso di commercio tra il Brasile e il Portogallo ha avuto un aumento significativo del 43 per cento rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 3,49 miliardi di dollari.(Brb)