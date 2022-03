Ecuador: Lasso anticipa che opporrà il suo veto alla legge sull'aborto in caso di stupro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ecuador, Guillermo Lasso, ha annunciato che la prossima settimana opporrà il suo veto alla legge che permette l'interruzione di gravidanza volontaria per donne vittime di stupro, approvata lo scorso 17 febbraio in parlamento. Il capo dello stato non ha tuttavia anticipato se il veto riguarderà alcuni articoli o l'intera legge. In più occasioni ha affermato che, come persona, crede nella difesa della vita "dal concepimento alla morte naturale", quindi non crede "né nell'aborto né nella pena di morte". (segue) (Brb)