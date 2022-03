Ecuador: Lasso anticipa che opporrà il suo veto alla legge sull'aborto in caso di stupro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi la legge ecuadoriana, tra le più conservatrici al mondo, consente l'aborto solo nel caso in cui la vittima abbia una disabilità intellettiva. Il parlamento dell'Ecuador ha approvato con 75 voti a favore, 41 contro e 14 astensioni il progetto di legge che permette l'interruzione di gravidanza volontaria per donne vittime di stupro stabilendo un massimo di 12 settimane di gravidanza, per poter effettuare l'interruzione. Il limite sale a 18 settimane nel caso di vittime con disabilità. (segue) (Brb)