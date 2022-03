Ucraina: il Giappone invia giubbotti antiproiettile e elmetti alle forze ucraine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha inviato ieri un carico di giubbotti antiproiettile e elmetti delle proprie forze di autodifesa all'Ucraina, per assistere quel Paese impegnato in un conflitto militare con la Russia. L'invio di equipaggiamenti militari non letali ha richiesto una revisione ad hoc delle linee guida sul trasferimento di equipaggiamenti per la difesa da parte del governo giapponese. Il carico ha lasciato il Giappone dalla base aerea di Komaki a bordo di un velivolo Kc-76 diretto in Polonia. Il ministero della Difesa del Giappone ha riferito che il Paese invierà appena possibile inviato anche tende, vestiario invernale, razioni alimentari, prodotti per l'igiene e gruppi elettrogeni. Il Giappone non intende invece fornire alcun armamento, come confermato dal segretario capo di Gabinetto giapponese Hirokazu Matsuno. (Git)