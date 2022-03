Corea del Sud: aperti i seggi per le elezioni presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le operazioni di voto per l'elezione del nuovo presidente della Corea del Sud sono iniziate alle ore 6 locali di questa mattina presso 14.400 seggi in tutto il Paese. Gli elettori sudcoreani sono chiamati a scegliere il prossimo capo dello Stato in un clima di forte incertezza, cui contribuiscono anche le "ombre" che accomunano i profili dei due principali candidati: il democratico Lee Jae-myung e il conservatore Yoon Suk-yeol. Il vincitore delle elezioni assumerà il prossimo 10 maggio l’incarico di capo dello Stato per un singolo mandato quinquennale, anche in assenza di una maggioranza assoluta che lo sostenga in parlamento. Alle elezioni potranno prendere parte in tutto 44 milioni di cittadini sudcoreani di età superiore a 18 anni; circa 16 milioni di elettori hanno già espresso la loro preferenza lo scorso fine settimana, avvalendosi di una finestra di voto anticipato di due giorni. Gli elettori residenti all’estero sono invece 161.820, e hanno già potuto votare presso le sedi diplomatiche sudcoreane nei rispettivi Paesi di residenza. (segue) (Git)