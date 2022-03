Corea del Sud: aperti i seggi per le elezioni presidenziali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il voto in programma domani si preannuncia un giudizio sull’operato del presidente uscente Moon Jae-in, cui la Costituzione sudcoreana vieta un secondo mandato. Negli ultimi cinque anni il presidente Moon ha intrapreso una campagna tesa a combattere la commistione tra politica e grandi interessi economici, ed è riuscito a contenere almeno in parte il problema della disoccupazione, al costo però di una forte espansione dell’impiego pubblico e dunque del bilancio dello Stato. Moon e la sua amministrazione hanno anche gestito efficacemente la pandemia di Covid-19, almeno sino all’inizio del 2022 e all’arrivo della variante Omicron del coronavirus: il voto di domani coincide infatti con la peggiore ondata di contagi sinora affrontata dal Paese, che da cinque giorni registra oltre 200 mila casi giornalieri. L’ondata pandemica ha complicato i piani dell’amministrazione uscente per riaprire le attività socioeconomiche e avviare la convivenza con un virus “endemizzato”: pochi giorni fa ha annunciato di essere positivo al virus anche il primo ministro Kim Boo-kyum, principale volto pubblico delle politiche adottate nel Paese contro la pandemia. (segue) (Git)