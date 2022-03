Corea del Sud: aperti i seggi per le elezioni presidenziali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul piano della diplomazia e della politica estera, le ripetute aperture di Moon nei confronti della Corea del Nord non sono bastate a conseguire una svolta storica verso la normalizzazione delle relazioni inter-coreane. Al contempo, la rinnovata enfasi sulle dispute di carattere storico con il Giappone ha causato un progressivo raffreddamento delle relazioni tra i due vicini asiatici, con conseguenze negative anche sul fronte degli scambi commerciali. Nessuno dei due principali candidati alla presidenza sudcoreana ha assunto posizioni nette in merito alle voci più rilevanti della politica estera sudcoreana: il conservatore Yoon non ha chiuso in linea di principio a un confronto con la Corea del Nord, pur accusando il presidente uscente di aver posto Seul in una posizione di “subalternità” rispetto a Pyongyang. Lee, d’altro canto, pare deciso a proseguire una linea di scontro dialettico con il Giappone, nonostante le sollecitazioni provenienti dagli Stati Uniti, interessati a creare un fronte comune che contrasti l’ascesa regionale della Cina. Proprio le relazioni con Pechino rappresentano la principale incognita nell’agenda dei candidati alla presidenza, consapevoli dell’importanza delle relazioni commerciali con la prima economia asiatica. Contrariamente a Lee, però, il conservatore Yoon pare orientato a un più netto allineamento agli Stati Uniti, come emerso nel corso di un dibattito tra i candidati in merito alla presenza dei sistemi di difesa missilistica statunitensi Thaad sul territorio sudcoreano. (segue) (Git)