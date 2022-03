Corea del Sud: aperti i seggi per le elezioni presidenziali (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’alleanza tra i candidati dei due principali partiti di opposizione rappresenta un duro colpo per il Partito democratico del presidente uscente Moon e per il suo candidato alla presidenza, Lee Jae-myung, che sperano ancora in una vittoria di misura. La legge elettorale in vigore in Corea del Sud proibisce la pubblicazione di sondaggi nei sei giorni precedenti il voto, ma le rivelazioni effettuate la scorsa settimana attribuivano a Yoon un lieve vantaggio sul suo avversario democratico. Secondo Kang Won-taek, professore di scienze politiche dell’Università nazionale di Seul, la volontà di cambiamento diffusa tra gli elettori sudcoreani dopo cinque anni difficili sul piano socioeconomico rappresenta un ulteriore elemento di vantaggio per i conservatori. Yoon ha fatto leva proprio sulla volontà di cambiamento nel corso della campagna elettorale, affermando che una vittoria del democratico Lee comporterebbe la prosecuzione delle attuali politiche occupazionali e di gestione del mercato immobiliare, che il candidato conservatore ha definito “inefficaci”. (segue) (Git)