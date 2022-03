Corea del Sud: aperti i seggi per le elezioni presidenziali (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei mesi scorsi l’immagine di Yoon si è in parte appannata a causa di una serie di gaffe e dichiarazioni controverse: in una occasione, il candidato conservatore ha sostenuto l’opportunità di una “settimana lavorativa di 120 ore”, in opposizione alla proposta di Moon di imporre un limite legale di 52 ore di lavoro settimanali. Yoon è noto anche per la sua dura posizione in merito alle questioni di genere: lo scorso anno ha accusato il movimento femminista sudcoreano di contribuire in misura determinante alla crisi di denatalità del Paese. Nei giorni scorsi, il candidato conservatore ha anticipato che se verrà eletto abolirà il ministero per le questioni di genere voluto dal presidente uscente: durante un recente comizio elettorale, Yoon ha affermato che le risorse economiche destinate dall’amministrazione Moon alle questioni di genere sarebbero “più che sufficienti” a neutralizzare la minaccia rappresentata dalla Corea del Nord. (segue) (Git)