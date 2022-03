© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spesa in immobilizzazioni delle aziende del Giappone è aumentata per il quarto trimestre consecutivo tra ottobre e dicembre 2021, per effetto di un incremento della fiducia coinciso con un calo dei contagi da Covid-19. Lo ha riferito il ministero delle Finanze giapponese, secondo cui l'incremento della spesa in conto capitale è stata del 4,3 per cento annuo. (segue) (Git)