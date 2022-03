Usa: Casa Bianca, compagnie petrolifere hanno 45 giorni per depositare contratti prima del divieto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le compagnie petrolifere operanti negli Stati Uniti hanno 45 giorni di tempo per depositare i contratti esistenti relative alle importazioni di petrolio o gas dalla Russia per via del divieto annunciato oggi dal presidente Joe Biden. Lo ha affermato la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki, secondo cui il divieto "sarà sui nuovi contratti" e "quindi per i contratti esistenti avranno 45 giorni per consegnarli". (Nys)