Ucraina: Curcio (Protezione civile), numeri arrivi per ora gestibili

- La Conferenza Unificata con Regioni, Comuni e Province, tenuta oggi e presieduta dalla ministra Gelmini "ha rappresentato un ulteriore momento di proficuo confronto tra le tante istituzioni impegnate nell’accoglienza dei cittadini ucraini giunti e che giungeranno in Italia". Lo ha detto il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, secondo cui "la sinergia tra il ministero dell’Interno e le Prefetture con il Servizio Nazionale di Protezione Civile, unita alla stretta collaborazione con ministeri, enti locali e strutture operative, garantirà una efficace risposta del Paese alla crisi in atto. I numeri, al momento, sono gestibili ma lavoriamo ogni ora per farci trovare pronti se e quando cresceranno".(Rin)