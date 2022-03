Ucraina: Coca Cola annuncia sospensione attività in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coca Cola ha annunciato la sua intenzione di sospendere tutte le attività in Russia a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte delle Forze armate di Mosca. "I nostri cuori sono con le persone che stanno sopportando gli effetti inconcepibili di questi tragici eventi in Ucraina", si legge in una breve dichiarazione pubblicata dall'azienda. "Continueremo a monitorare e a valutare la situazione man mano che le circostanze si evolvono", prosegue la nota. Il colosso statunitense delle bevande si unisce così a McDonald's, Starbucks e ad altre società Usa che già hanno interrotto le loro attività nella Federazione russa.(Nys)