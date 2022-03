Ucraina: Pentagono, trasferimento MiG-29 solleva "grandi preoccupazioni per Nato"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ipotesi che aerei da caccia "a disposizione del governo degli Stati Uniti d'America" in partenza da una base Usa/Nato in Germania possano volare nello spazio aereo conteso con la Russia sull'Ucraina "solleva serie preoccupazioni per l'intera alleanza". Lo ha affermato il portavoce del Pentagono, John Kirby, secondo quanto si legge in una nota ufficiale diramata dopo che le autorità polacche si sono dette pronte a inviare immediatamente e gratuitamente tutti i loro aerei militari MiG-29 in Germania presso la base aerea di Ramstein e trasferirli negli Stati Uniti. "Le autorità polacche, dopo consultazioni con il presidente e il governo polacco, sono pronte a trasferire immediatamente e gratuitamente tutti i loro aerei MiG-29 alla base di Ramstein e trasferirli al governo degli Stati Uniti", si legge nella dichiarazione del ministero degli Esteri di Varsavia. "Siamo in contatto con il governo polacco a seguito della dichiarazione rilasciata oggi. Come abbiamo detto, la decisione di trasferire gli aerei di proprietà polacca in Ucraina spetta in definitiva al governo polacco. Continueremo a consultarci con i nostri alleati e partner in merito alla nostra assistenza alla sicurezza all'Ucraina, perché, in effetti, la proposta della Polonia mostra solo alcune delle complessità che questo problema presenta. Semplicemente non ci è chiaro se c'è o meno una motivazione sostanziale per questo. Continueremo a consultarci con la Polonia e gli altri nostri alleati della Nato su questo problema e sulle difficili sfide logistiche che presenta, ma non crediamo che la proposta della Polonia sia sostenibile", conclude il comunicato.(Nys)