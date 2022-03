Usa-Emirati: colloquio Blinken-Al Nahyan, focus su Ucraina e Yemen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio con il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale degli Emirati Arabi Uniti, Abdullah bin Zayed al Nahyan. Lo rende noto il dipartimento di Stato. Le parti hanno discusso la cooperazione per promuovere la pace e la sicurezza al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Blinken ha ribadito il valore di uno stretto coordinamento sull'Ucraina e l'importanza di costruire “una forte risposta internazionale per sostenere la democrazia e la sovranità ucraine dopo l'invasione premeditata, non provocata e illegale della Russia”, si legge nella relativa nota ufficiale. Il segretario ha anche sottolineato l'impegno degli Stati Uniti ad aiutare gli Emirati Arabi Uniti a rafforzare le loro forti capacità difensive contro le minacce provenienti dallo Yemen e da altre parti della regione.(Nys)