Cile: violenze in Araucania, approvata decima proroga stato di eccezione (3)

- La regione è stata scossa di recente da due nuovi omicidi. Due guardie private di un'azienda di legname sono state uccise in un agguato ad opera di sconosciuti nella località rurale di Carahue mentre effettuavano un pattugliamento per la prevenzione degli incendi. Secondo le prime ricostruzioni i due sono stati intercettati da un gruppo armato che ha crivellato di colpi il fuoristrada sul quale si stavano spostando. Si tratta del secondo doppio omicidio dal'inizio dell'anno in Araucania, dopo l'uccisione di altri due impiegati di un'azienda forestale avvenuta a gennaio. Le prime ipotesi delle autorità mettono in relazione queste uccisioni con gruppi criminali dediti al furto di legname. (segue) (Abu)