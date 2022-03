Ecuador: Lasso anticipa che opporrà il suo veto alla legge sull'aborto in caso di stupro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad aprile la Corte costituzionale aveva però gettato le basi per una più ampia depenalizzazione, concludendo che l'Assemblea nazionale avesse l'obbligo di legiferare in modo da realizzare il "diritto a vivere con dignità" e non può sottrarsi alla sua responsabilità di proteggere tutti i diritti costituzionali delle donne e delle ragazze. Lo scorso 28 giugno 2021, poi, in ottemperanza alla sentenza del tribunale, l'Ufficio del Difensore civico aveva presentato all'Assemblea nazionale una nuova legge. Il progetto legislativo era stato preparato sulla base di un dialogo nazionale con le organizzazioni femministe e riconosce il diritto all'aborto in tutti i casi di stupro, in conformità con gli standard internazionali di diritto dei diritti umani. Il testo era poi stato trasmesso alla commissione Giustizia del parlamento per poter formulare la legge. (segue) (Brb)