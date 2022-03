Ucraina: Gelmini, esodo di minori e donne, accoglienza e integrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia "è partita una straordinaria gara di solidarietà. Quello che stiamo cercando di fare, con la collaborazione delle Regioni e degli enti locali, è di mettere a sistema questo spontaneismo per garantire a tutti i profughi un’adeguata sistemazione". Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, in un’intervista al Tg1. "Al tavolo con le Regioni - ha spiegato - abbiamo discusso soprattutto del fatto che l’esodo riguarda prevalentemente minori e donne, e quindi c’è anche un tema che riguarda non solo l’accoglienza ma anche l’integrazione a scuola. Con le Regioni e con gli enti locali stiamo cercando di non lasciare indietro nessuno”.(Rin)