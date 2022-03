Ucraina: Gelmini, Regioni in campo per assistenza sanitaria profughi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governatori "sono stati nominati commissari per l’emergenza e quindi affiancheranno, laddove sarà necessario, le Prefetture e i Comuni, e stanno anche lavorando insieme al ministero della Sanità sul fronte dell’assistenza sanitaria". Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, in un’intervista al Tg1. "Si sta procedendo ad uno screening anti Covid, alla vaccinazione anti Covid, ma anche alle tante vaccinazioni che i bambini e i minori che raggiungono il nostro Paese dovranno fare. Tutto questo per garantire a tutti l’assistenza sanitaria che meritano e che è anche necessaria”.(Rin)