Ucraina: Mosca, nuova tregua domani mattina per favorire corridoi umanitari

- La Russia dichiara che da domani mattina alle 10 ora di Mosca (le 8 in Italia) ci sarà un nuovo cessate il fuoco per favorire i corridoi umanitari da diverse città dell'Ucraina, inclusa Kiev. Lo ha confermato il quartier generale di coordinamento interdipartimentale della Federazione Russa per la risposta umanitaria in Ucraina, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa russa "Ria Novosti". I corridoi riguarderanno Kiev, Kharkiv, Mariupol, Chernihiv, Sumy nonché altre città in accordo con la parte ucraina. (Rum)