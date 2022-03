Ucraina: direttore Cia, Cina non si aspettava difficoltà incontrate dai russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente cinese Xi Jinping e la dirigenza cinese non si aspettavano le notevoli difficoltà incontrate dai russi nel loro tentativo di invadere l’Ucraina. Lo ha detto il direttore della Cia, William Burns, in un’audizione di fronte alla commissione intelligence della Camera dei rappresentanti Usa. Burns, che ha trattato direttamente con il presidente russo Vladimir Putin sia come capo della Cia che come ambasciatore statunitense a Mosca, ha affermato che negli ultimi anni le opinioni del Cremlino sull'Ucraina e sull'Occidente si sono inasprite. "Questo lo rende estremamente difficile da affrontare", ha spiegato il funzionario in riferimento a Putin. Il capo della Cia ha sottolineato che Putin ha lanciato l'invasione contando su un’Ucraina debole e auspicando che Francia e Germania sarebbero state distratte dalla politica interna. La Russia, inoltre, aveva reso la sua economia “a prova di sanzioni”, modernizzando al contempo le sue forze armate. “E’ stato smentito sotto ogni punto di vista", ha affermato Burns.(Nys)