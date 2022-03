Ucraina: 37 paesi chiedono esclusione Russia e Bielorussia da competizioni sportive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia e la Bielorussia non dovrebbero essere autorizzate a ospitare, fare offerte o ricevere premi per eventi sportivi internazionali. E’ quanto si legge in una dichiarazione firmata da 37 paesi fra cui Stati Uniti e Italia, divulgata dal dipartimento di Stato Usa. “La guerra non provocata e ingiustificata della Russia contro l'Ucraina, consentita dal governo bielorusso, è ripugnante e una flagrante violazione dei suoi obblighi internazionali. Il rispetto dei diritti umani e le relazioni pacifiche tra le nazioni costituiscono la base dello sport internazionale. Noi, come collettivo di nazioni che la pensano allo stesso modo, affermiamo il nostro sostegno alla posizione delle organizzazioni sportive internazionali che la Russia e la Bielorussia non dovrebbero essere autorizzate a ospitare, fare offerte o ricevere premi per eventi sportivi internazionali. I singoli atleti selezionati da Russia e Bielorussia, gli amministratori e le squadre che rappresentano lo stato russo o bielorusso dovrebbero essere banditi dalle competizioni in altri paesi, compresi quelli che rappresentano enti, città o marchi che rappresentano effettivamente la Russia o la Bielorussia, come le principali squadre di calcio. Ove possibile, dovrebbero essere intraprese azioni appropriate per limitare la sponsorizzazione e altro sostegno finanziario da parte di entità con legami con gli stati russi o bielorussi”, spiega la dichiarazione.(Nys)