Ucraina: dopo Coca Cola anche Starbucks sospende le operazioni in Russia

- La catena internazionale di caffetterie Starbucks ha annunciato di aver sospeso le attività commerciali in Russia come risposta all'invasione dell’Ucraina da parte delle forze di Mosca. In una lettera aperta il Ceo di Starbucks, Kevin Johnson, ha espresso la sua preoccupazione per l'invasione in corso, precisando che la catena fornirà sostegno ai quasi duemila dipendenti con sede in Russia poiché i partner di licenza in loco chiuderanno temporaneamente i negozi. "Continuiamo a guardare lo svolgersi dei tragici eventi e, oggi, abbiamo deciso di sospendere tutte le attività commerciali in Russia, inclusa la spedizione di tutti i prodotti Starbucks", ha scritto Johnson. “Continueremo a prendere decisioni fedeli alla nostra missione e ai nostri valori e a comunicare con trasparenza", ha aggiunto.(Nys)