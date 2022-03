© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di rating internazionale Fitch ha declassato il rating di default russo da "B" a "C". Lo ha reso noto l'agenzia in una nota. "Fitch Ratings ha declassato il rating di default dell'emittente di valuta estera a lungo termine russo a 'C'". Il giudizio "riflette l'opinione di Fitch secondo cui un'insolvenza sovrana è imminente", conclude la dichiarazione. (Nys)