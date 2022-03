Ucraina: Zelensky, Occidente varerà "nuovo piano Marshall" per nostro Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Occidente metterà in campo un "nuovo piano Marshall" per soccorrere l'Ucraina. Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky in un videomessaggio pubblicato su Telegram, nel quale ha ringraziato il primo ministro britannico Boris Johnson per essersi impegnato in questo senso. Il capo dello Stato ucraino ha definito il capo del governo di Londra come "un uomo di parola, un sincero amico dell'Ucraina". “Ci aspettiamo già decisioni difficili dall'Unione Europea. Sanzioni contro la Russia per questa guerra. Per questa aggressione, i cui autori si pentiranno. Ecco perché è così importante che la leadership russa si renda conto che il mondo seguirà l'esempio di Stati Uniti, Gran Bretagna, Unione Europea, Canada, Australia, Giappone e altri paesi liberi", ha aggiunto Zelensky.(Kiu)