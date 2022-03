Ucraina: esercito Kiev su cessate il fuoco, difficile fidarsi dell'occupante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una breve risposta all'annuncio del cessate il fuoco in Ucraina da parte della Russia, le forze armate di Kiev hanno osservato in un messaggio su Telegram che "la Russia chiederà all'Ucraina di concordare le rotte e gli orari di apertura dei corridoi umanitari e di informare i rappresentanti delle ambasciate straniere, delle Nazioni Unite, dell'Osce e della Croce Rossa". Tuttavia "è difficile fidarsi dell'occupante", conclude la nota.(Kiu)