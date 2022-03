Brasile: Bolsonaro firma tre decreti su politiche in favore delle donne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo decreto istituisce il programma Madri del Brasile, un'iniziativa che mira a promuovere una protezione globale delle donne incinte e in maternità. Il programma è un'iniziativa del ministero delle donne, della famiglia e dei diritti umani che mira ad articolare e sviluppare politiche pubbliche volte a promuovere la dignità delle donne come madri. Il terzo decreto istituisce il Programma di protezione e promozione della salute mestruale. L'obiettivo è combattere la mancanza di accesso ai prodotti per l'igiene durante le mestruazioni e sviluppare strumenti per l'inclusione delle donne nelle azioni e nei programmi di protezione della salute mestruale. (Brb)